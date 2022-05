Ottocento giorni di pandemia in provincia di Frosinone. Tanti ne sono passati dal primo caso del due marzo 2020.

I grandi numeri

In totale ci sono stati 123.424 contagi. Per una media quindi di 154,28 al giorno. Registrati 868 decessi per Covid: più di uno ogni ventiquattro ore. Precisamente 1,085. Ma è evidente che le percentuali e i rapporti statistici non possono dare il senso di un'emergenza che ha stravolto la nostra provincia come il resto del mondo. Ci sono stati altresì 117.496 guariti, il 95,19% di chi ha contratto il virus. Sono state somministrate quasi 965.000 dosi di vaccino e la "copertura" è a ridosso dell'88%. Ma l'intero assetto della sanità locale è completamente mutato rispetto al periodo precedente al Coronavirus. Inoltre, abbiamo preso confidenza con le mascherine, i tamponi (molecolari e antigenici), la profilassi. Impossibile pensare che quando davvero la pandemia sarà terminata, tutto possa tornare come prima. Non sarà come riaccendere l'interruttore.

La giornata

Ieri un'altra vittima per Covid: è la numero 14 dall'inizio di maggio. I nuovi casi sono stati 545 su un totale di 2.997 tamponi processati. Il tasso di positività è pari al 18,18%, in aumento rispetto al giorno precedente (12,35%). La mappa dei contagi: 56 a Frosinone, 55 a Cassino, 37 a Veroli, 34 ad Alatri, 26 ad Anagni, 20 a Ceccano, 19 a Ferentino, 19 a Roccasecca, 16 a Monte San Giovanni Campano, 16 a Paliano, 13 ad Arpino, 13 a Ceprano, 13 a Sora, 10 a Boville Ernica, 10 a Fiuggi, 10 a San Giovanni Incarico, 9 a Cervaro, 8 a Pontecorvo, 8 a Sant'Elia Fiumerapido, 7 a Castro dei Volsci, 7 a Giuliano di Roma, 7 a Isola del Liri, 6 a Broccostella, 6 a Morolo, 6 a Ripi, 6 a Torrice, 5 ad Acuto, 5 ad Alvito, 5 ad Amaseno. Proseguendo: 4 a Castelliri, 4 a Colfelice, 4 a Gallinaro, 4 a San Giorgio a Liri, 4 a Settefrati,4 a Vicalvi, 4 a Villa Santa Lucia, 3 ad Arce, 3 ad Atina, 3 a Castrocielo, 3 a Fontana Liri, 3 a Patrica, 3 a Pico, 3 a Piglio, 3 a Rocca d'Arce, 3 a Trivigliano. Quindi, 2 contagi in ciascuno di questi Comuni: Acquafondata, Fumone, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Sant'Andrea del Garigliano, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Vico nel Lazio. Infine, 1 caso in ognuno dei seguenti paesi: Arnara, Casalvieri, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Filettino, Fontechiari, Guarcino, Pastena, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pofi, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Vallecorsa, Villa Latina. Sempre nella giornata di ieri ci sono stati 838 negativizzati. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 57, due in meno rispetto al giorno precedente.

Il trend

Siamo nella settimana numero centoquindici dall'inizio dell'emergenza: 88 casi il nove maggio, 545 il dieci. Per un totale di 633 e una media di 316,5 ogni ventiquattro ore. La centoquattordicesima era andata in questo modo: 104 contagi il due maggio, 388 il tre, 579 il quattro, 352 il cinque, 379 il sei, 314 il sette, 289 l'otto. Per un totale di 2.405 e una media giornaliera di 343,57.

A maggio in dieci giorni ci sono stati 3.340 contagi, per una media di 334 ogni ventiquattro ore. E i decessi sono stati 14. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in 130 giorni, i contagi sono stati 80.296 (media di 617,66 al giorno), i decessi 169. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime.

L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è pari a 533,75 Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 5.120, dei quali 5.063 in isolamento domiciliare e 57 ricoverati in ospedale. Tutte cifre in diminuzione. Nel Lazio ieri si sono registrati 4.864 nuovi casi positivi (+3.102) e 15 decessi (+11). Il tasso di positività si attesta a quota 12,8%.