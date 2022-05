"Verolinfiore 2022". È questo il nome del concorso lanciato dall'amministrazione comunale per invogliare cittadini e imprese ad abbellire la città con interventi semplici ma significativi, come ad esempio l'allestimento di balconi e vetrine con fiori e piante colorate. "Gli obiettivi - spiegano in una nota congiunta l'assessore comunale all'ambiente Emanuele Fiorini e il consigliere Luca Renzi, delegato all'arredo urbano e al centro storico – sono quelli di promuovere, anche in questa circostanza, i valori ambientali e la cultura del verde nonché di sensibilizzare l'intera comunità del nostro territorio al decoro ed all'abbellimento della città".

Sono previsti riconoscimenti con targa e premi in buoni spesa da utilizzare in esercizi commerciali e strutture ricettive del territorio comunale per le categorie di cittadini privati che risulteranno vincitori per l'abbellimento di balconi e terrazzi ricadenti su suolo e strade pubbliche, nonché per quelli delle attività e delle associazioni in merito alle vetrine. I premi ai vincitori saranno assegnati da una commissione appositamente costituita; sul podio saliranno in tre, ai quali si aggiungerà il vincitore del sondaggio che verrà effettuato su Facebook.

«Sarà occasione anche per dare slancio ai fiorai presenti sul nostro territorio – aggiunge l'assessore alle attività produttive, Alessandra Cretaro – perché anche loro potranno collaborare all'iniziativa inviando l'adesione al nostro ente così da essere accreditati per la vendita di fiori e piante finalizzata al concorso». Infatti, le attività aderenti appositamente indicate su un elenco dei fornitori pubblicato sul sito internet del Comune esporranno il logo "Io collaboro a Verolinfiore" e applicheranno uno sconto non inferiore al 10 per cento per l'acquisto del materiale che i partecipanti utilizzeranno per l'allestimento.

«Si tratta di un concorso interamente dedicato alla nostra comunità - conclude il sindaco Simone Cretaro - proprio per dare un messaggio di ripresa e soprattutto di socialità. Il concorso"Verolinfiore" intende far emergere il valore dell'accoglienza locale attraverso la cura e salvaguardia dell'ambiente, il decoro e la bellezza della nostra città».Tutta la modulistica per partecipare al concorso è consultabile e scaricabile sul sito internet del Comune di Veroli all'indirizzo: www.comune.veroli.fr.it. I termini per aderire all'iniziativa sono fissati al prossimo 30 giugno.