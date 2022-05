Nuovo cartello dell'artista Guido Gabriele che stavolta ha scelto Arpino per la sua installazione. «Come al solito - spiega l'autore - è un segnale stradale omologato, stavolta è quello che indica di dare la precedenza. Pertanto la scritta "Dare precedenza al cuore" vuole sottolineare ciò che conta veramente nella nostra vita. È stato posizionato lì perché da quel punto si possono vedere le altre città dove già ci sono i miei segnali: Isola del Liri, Sora e Monte San Giovanni Campano.

Sono due figure stilizzate che si scambiano un bacio come segno d'amore e la loro unione forma l'arco a sesto acuto di Civitavecchia. Anche questo segnale rientra nel mio progetto artistico e comunicativo "Segnali d'aMore"». Nel punto dov'è stato collocato il palo si vede bene anche Veroli... chissà che il prossimo segnale non sarà proprio lì?. Dietro al segnale, chiusi da un lucchetto, l'artista ha posto due cuori con i nomi di Marco e Nicolas, due arpinati morti in giovane età a cui Gabriele ha voluto dedicare l'installazione.