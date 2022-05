«La mafia e il terrorismo, si battono soltanto con la compattezza delle istituzioni e dei cittadini»: ha esordito così il sindaco Roberto Caligiore parlando a una rappresentanza di alunni della scuola "Santa Giovanna Antida", degli Istituti comprensivi Ceccano 1 e 2, dell'Alberghiero e dell'Istituto tecnico. Ieri mattina,si è svolta una doppia cerimonia commemorativa, la prima in piazzale Peppino Impastato, l'altra sulla circonvallazione Aldo Moro. Presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori Mario Sodani e Riccardo Del Brocco; i consiglieri comunali Marco Mizzoni, Mariella Bruni, Andrea Querqui; la dirigente scolastica del Comprensivo Ceccano 1, Augusta Colandrea; Sabrina Salati Santone, primo collaboratore del Comprensivo Ceccano 2, nonché i rappresentanti di alcune associazioni locali.

«Non dimentichiamo mai l'appartenenza allo Stato, ai principi costituzionali e alla bandiera, che garantiscono democrazia e libertà - ha aggiunto il sindaco nei due discorsi tenuti agli studenti - Mafia e terrorismo di estrema sinistra ed estrema destra, hanno rappresentato e rappresentano l'antistato. Noi dobbiamo combatterli senza tentennamenti, stando tutti dalla stessa parte. E se per voi ragazzi vivere in libertà e democrazia sembra normale, è perché ci sono stati i martiri che hanno garantito quella libertà e democrazia grazie alle quali oggi potete esprimere il vostro pensiero. Ricordiamo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Aldo Moro, Peppino Impastato, i giudici Falcone, Borsellino e Livatino, vittime di chi voleva sovvertire lo Stato.

Nel rispetto del loro sacrificio e della loro memoria tutti insieme, senza divisioni, dobbiamo garantire e trasmettere l'appartenenza allo Stato e il valore delle istituzioni. Oggi esprimiamo a livello cittadino, la massima compattezza e senso di responsabilità, nel commemorare i martiri della Repubblica italiana». «Una giornata importante per ricordare i pilastri della nostra democrazia - ha aggiunto l'assessore Sodani - morti per difendere la libertà. Vogliamo che i nostri giovani crescano nel rispetto dei principi costituzionali. Una giornata di cui i giovani faranno memoria per comprendere ed essere coscientemente cittadini ceccanesi, italiani, europei e del mondo. L'Amministrazione Caligiore, insieme ai docenti, in questa ricorrenza del barbaro assassinio di Moro e Impastato, ancora una volta mette in risalto l'importanza di far parte di uno Stato libero e democratico».