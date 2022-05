Una giornata speciale quella di ieri che ha visto tutto il territorio mobilitarsi per festeggiare e celebrare l'Europa. Il 9maggio è la data che è stata scelta per celebrare la pace e l'unità nel Vecchio Continente. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea.

E l'IIS "Medaglia d'Oro - Città di Cassino" ha voluto celebrare questa giornata con una settimana di iniziative partite nei giorni scorsi: sono state diverse le conferenze e i dibattiti che hanno animato le attività degli studenti dell'istituto guidato dal dirigente scolastico Marcello Bianchi. Poi il viaggio a Ventotene con delegazioni di altri Comuni del Cassinate per rinsaldare un legame importante che è quello con la figura di Altieri Spinelli autore de "Il Manifesto di Ventotene" scritto nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola, per poi essere pubblicato da Eugenio Colorni, che ne scrisse personalmente la prefazione. È oggi considerato uno dei testi fondanti dell'Unione europea.

E proprio a Ventotene il 6 maggio è stata accesa la fiaccola che ha "viaggiato" fino ad arrivare nella città martire e poi in abbazia, nella casa di San Benedetto, patrono d'Europa, il cui pensiero è considerato alla base della cultura occidentale europea. Presente alle diverse iniziative il sindaco Salera che ha voluto sempre sottolineare l'importanza di queste iniziative e della presenza dei giovani che rappresentano il futuro dell'Europa, testimoni di valori e speranza per tutti.