Domenica grande festa alla villa comunale protagonisti i bambini nati nel 2021 e i genitori. Padroni di casa il sindaco Enzo Salera, i consiglieri Gabriella Vacca, Alessandra Umbaldo e Rosario Iemma. Il tempo è stato clemente e la festa è stata davvero un grande successo. Alle mamme, in occasione della giornata a loro dedicata, è stato donato un fiore, mentre ai piccoli, ben 229, una pergamena con l'albero assegnato, la tipologia e tanti dettagli.

«È stata davvero una splendida mattinata e una grande festa in compagnia di tante mamme e tanti papà nella bellissima villa comunale di Cassino. "Un albero per ogni nuovo nato" è il momento che abbiamo vissuto domenica mattina insieme a centinaia di genitori ma anche tanti nonni commossi - ha dichiarato il sindaco Enzo Salera - Sono 229, infatti, i bambini nati nel 2021 da genitori residenti nel comune di Cassino che stamattina hanno avuto assegnato un albero che negli scorsi mesi è stato piantato nella villa comunale o nel parco Baden Powell».

«Insieme alla consigliera comunale Gabriella Vacca, promotrice dell'iniziativa, alla conigliera Alessandra Umbaldo, a Rosario Iemma e a tanti altri amministratori, abbiamo piantato simbolicamente un albero di prunus dedicato al primo nato del 2021 di nome Giulio - ha aggiunto Salera - A ogni bambino è stata poi consegnata una pergamena e la cartina con l'indicazione dell'albero assegnato in modo che siano legati strettamente alla città in cui abitano».

«Un albero per ogni nuovo piccolo cittadino nato grazie al "Progetto Ossigeno" finanziato dalla Regione e la consegna della chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati verranno accolti simbolicamente nella comunità – aggiunge la consigliera Gabriella Vacca, ideatrice della proposta votata in consiglio comunale - rappresentano non solo la voglia di costruire una reale cultura dell'accoglienza, ma anche un segno concreto di innovazione che guarda con gentilezza e rispetto ambientale al futuro». Una giornata destinata ad essere solo la prima di una lunga serie per un "bosco" di piccoli cittadini.