Torrice punta sul verde: grande successo della passeggiata ecologica, durante la quale sono state ripulite varie aree e testimoniato l'impegno per la tutela dell'ambiente. «Rinnovare il patto tra natura e uomo è una delle importanti sfide che il sindaco Alfonso Santangeli e il suo gruppo stanno mettendo in campo da mesi - si legge nella nota dell'Amministrazione - Un paese in cerca di riscatto vuole valorizzare al massimo lo spettacolo che la natura ci offre. Un grande impegno quello dei torriciani, che hanno partecipato in massa alla camminata ecologica che si è svolta in paese domenica scorsa, in stretta collaborazione con il circolo "Il Cigno" di Legambiente Frosinone e la Protezione civile comunale. Una mattinata di raccolta che ha ridato vita a luoghi paradisiaci e che ricopre un forte valore simbolico.

Torrice punta sul green».

Grande soddisfazione per la partecipazione dei cittadini l'hanno espressa il sindaco Alfonso Santangeli, l'assessore all'Ambiente Massimo Fiacco, il consigliere delegato alle associazioni Mauro Vona, il consigliere delegato ai rifiuti Cristiano Marcoccia e tutti gli amministratori che hanno partecipato alla raccolta. L'Amministrazione ha ringraziato "Il Cigno" di Legambiente, la Protezione civile comunale, impegnata in prima linea nell'organizzazione dell'evento, il comandate dei vigili Gianluca Testani, le associazioni culturali del paese, la società Gea e tutti i volontari che hanno dedicato la domenica mattina all'amore verso il proprio paese. «Seguiranno altre iniziative - annuncia l'Amministrazione Santangeli - per tutelare, valorizzare e riscoprire le bellezze presenti sul nostro territorio».