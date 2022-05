I Militari del N.O.R.M. a Ferentino hanno tratto in arresto un giovane per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hascisc, crak e cocaina per 8 grammi circa complessivi. La droga abilmente occultata e rinvenuta addosso al ragazzo era già suddivisa in 5 dosi di cocaina, 4 dosi di hascisc, 9 dosi di crak, pronta per essere immessa sul mercato locale.

I militari hanno anche rinvenuto e posto sotto sequestro un'ingente somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio mentre nell'abitazione è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi sequestrate. Nelle prime ore pomeridiane, di oggi, l'arrestato è stato tradotto innanzi al Giudice del Tribunale di Frosinone che, ritenendo legittima l'adozione del provvedimento di arresto dei Carabinieri, lo ha convalidato applicandogli anche la misura Cuatelare dell'obbligo di firma presso la locale Stazione Carabinieri tre volte a settimana.