Ha tentato di entrare in un'abitazione per rubare, è stato scoperto e si è dato alla fuga inseguito dagli abitanti della zona, poi sono arrivati i carabinieri e l'uomo, un cinquantenne di nazionalità romena, è finito in manette. È accaduto nella tarda serata di venerdì, il giorno dopo è stato processato per direttissima al tribunale di Frosinone che ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'imputato l'obbligo di dimora nel capoluogo dove è domiciliato.

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Anagni sono intervenuti in via Casilina Stazione Sgurgola a seguito di numerose segnalazioni di cittadini che avevano visto un uomo all'interno di una proprietà privata, intento a scardinare la porta d'ingresso di un'abitazione. Il cinquantenne, però, non è riuscito a portare a temine il furto perché scoperto dalla proprietaria di casa che si è messa ad urlare, mettendo in fuga l'uomo e attirando l'attenzione di altri abitanti della zona, che lo hanno inseguito fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri.

Il fuggitivo è stato bloccato dai militari dell'Arma, che hanno anche recuperato l'arnese da scasso utilizzato, nascosto dall'uomo nella siepe di una casa vicina a quella presa di mira. Un arnese da scasso con il quale era stata forzata la porta d'ingresso dell'abitazione della vittima all'altezza della serratura, come è stato appurato durante i controlli dei carabinieri, che è stata subito posta sotto sequestro.