L'aria fresca di una serata romana sul volto, poi all'improvviso quell'auto, l'impatto, la tragedia. Così è morto a soli 24 anni Matteo Taglienti. Era sul suo monopattino, percorreva via Tor di Quinto quando, poco dopo le 22 di domenica, si è scontrato con un'auto, una Dacia Sandero condotta da un giovane di Fara Sabina e su cui viaggiava anche una ragazza. Matteo stava rientrando in caserma, in zona Collina Fleming; era un militare effettivo dell'Esercito in forza all'8° Reggimento Lancieri di Montebello.

L'incidente è avvenuto non lontano dall'ingresso del reggimento e dalla caserma dei carabinieri "Salvo D'Acquisto". Lo schianto non ha lasciato scampo al giovane monticiano. I soccorritori accorsi sul luogo dalla postazione 118 del XV municipio non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Dopo aver colpito il monopattino, la vettura ha finito la sua corsa contro un semaforo. Gli operatori del 118 hanno trovato il conducente dell'auto, un ventiduenne, in stato di shock e lo hanno portato all'ospedale Sant'Andrea.

A bordo della Dacia viaggiava anche una sua amica di diciassette anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma capitale che hanno sequestrato il monopattino e l'auto. Per il conducente della macchina sono stati richiesti gli esami tossicologici per accertare se abbia fatto uso di alcol o droghe. Le indagini sono condotte dal Gruppo III Nomentano della polizia locale di Roma su incarico della procura capitolina che avrebbe aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale.

Ieri i genitori di Matteo sono andati a Roma per la straziante procedura del riconoscimento della salma.

Grande cordoglio nella frazione di Vaglie San Nicola, dove vive la famiglia di Matteo. La notizia è subito circolata in paese tra incredulità e disperazione. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Taglienti per il terribile lutto che l'ha colpita. Il funerale non è ancora stato fissato in attesa di sapere se verrà disposta l'autopsia.