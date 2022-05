È appena la seconda volta negli ultimi quindici giorni che non si registrano vittime. La nuova settimana si apre, quindi, con 88 positivi, il minimo dopo i 79 del 18 aprile, 271 negativizzati e 59 ricoverati, dato stabile da tre giorni. Scendono sia l'incidenza per 100.000 abitanti che il tasso di positività.

La giornata

Come ogni lunedì la settimana si apre la minimo dei contagi con 88 di cui 8 ad Anagni e Frosinone, 7 ad Alatri, 5 a Paliano e Sora, 4 ad Arpino, 3 a Ceccano e Cervaro, 2 ad Arce, Cassino, Collepardo, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Roccasecca, Torrice, Veroli e Vico nel Lazio, 1 ad Acuto, Amaseno, Broccostella, Ceprano, Colle San Magno, Esperia, Ferentino, Fiuggi, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Ripi, san Donato Val di Comino, Serrone, Supino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Vallecorsa e Villa Santa Lucia.

L'andamento

Negli ultimi sette gironi sono 2.389 le nuove infezioni, ovvero 341,28 al giorno. Rispetto a lunedì scorso (3.269 a 467 di media) si registra un calo del 26,91%. Nel confronto a quattordici giorni (3.440 a 491,42) la diminuzione è del 30,66%. A ventuno giorni (3.538 a 505,42) si ha un meno 32,47%. nel confronto con i sette giorni finiti l'11 aprile (4.430 e 632,85) si calcola un meno 46,07%. Al 4 aprile (5.281 e 754,42) la differenza è attestata a meno 54,76%. Al 28 marzo (5.351 e 764,42) il calo è del 55,35%. Al 21 marzo (5.610 e 801,42) si nota un meno 57,41%. A maggio sono 2.795 a 310,55 di media i contagiati. Finisse così, il mese sarebbe il migliore del 2022. Sempre a maggio si contano 243 positivi a Cassino, 200 a Frosinone, 193 ad Alatri, 148 ad Anagni, 147 a Ceccano, 137 a Ferentino, 120 a Veroli, 117 a Sora, 83 a Paliano, 79 a Fiuggi 72 a Isola del Liri e 61 a Monte San Giovanni Campano tra i centri con almeno 60 contagiati dal 1° maggio a ieri. Ad aprile erano stati 1.461 a Frosinone, 1.251 a Cassino e 1.214 ad Alatri, gli unici comuni a valicare i mille casi.

I decessi

Si apre senza vittime la settimana. Ed è solo il secondo degli ultimi quindici giorni che non si registrano vittime per Covid. Marzo e aprile si sono entrambi conclusi con 39 decessi, mentre questo scorcio di maggio ne conta già 13. Nel 2022 sono 166 i morti per Covid.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti è in discesa da sei giorni a questa parte. Ieri ha toccato i 500,84. L'incidenza non scende sotto quota 500 dal 7 marzo quando si era posizionata a 457,44. Il tasso di positività segna un ulteriore ribasso e si assesta al 12,35% contro il 12,68% di domenica. L'ultima settimana è stata archiviata al 17,41% in risalita rispetto al 15,38 e al 15,88%delle due precedenti, anche se tra l'11 e il 17 aprile era ancora al 19,21%.

I ricoverati e i guariti

Il numero dei ricoveri ordinari per Covid resta invariato ormai da tre giorni a quota 59. Rispetto a lunedì scorso la differenza è di un ricoverato in meno. Il computo dei guariti, invece, aumenta ancora, ieri 271 contro i 593 di domenica e i 140 del precedente lunedì. La passata settimana si era chiusa con 3.598 negativizzati contro i 3.368 di quella prima ancora e i 4.733 del periodo 18-24 aprile.

I tamponi

I 712 test analizzati ieri sono poco meno del doppio di quelli di lunedì 2 maggio. Nell'ultima settimana si sono avuti 15.395 tamponi a dispetto dei 16.864 del periodo precedente. Nelle tre settimana di aprile il dato era oscillato tra 20 e 21.000 tamponi settimanali. Il massimo dell'ultimo periodo è rappresentato dai 25.184 della settimana a cavallo tra fine marzo e inizio aprile.