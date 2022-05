Trovata senza vita dai familiari nella sua abitazione di Cassino, forte il dolore per la scomparsa di una giovane mamma. Si ipotizza il gesto estremo. A dare l'allarme proprio alcuni familiari della trentanovenne di Cassino ma per lei all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. I militari dell'Arma hanno eseguito i primi accertamenti. Non è stata disposta l'autopsia