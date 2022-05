E' il giovane Matteo Taglienti la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera a Roma. Matteo, 24 anni, militare di Monte San Giovanni Campano in servizio al Reggimento Lancieri di Montebello di Roma, viaggiava sul suo monopattino in via Tor di Quinto quando, intorno alle 22, si è scontrato con un'auto, una Dacia Sandero.

Per il giovane monticiano non c'è stato nulla da fare.

I soccorritori accorsi sul luogo dell'incidente dalla postazione 118 del XV municipio non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto.

Il conducente della vettura si è fermato a prestare aiuto.

E' stato soccorso anche lui, in stato di shock, e portato all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno sequestrato il monopattino e l'auto. Per il conducente della macchina sono stati richiesti gli esami tossicologici per accertare se abbia fatto uso di alcol o droghe.

Le indagini sono condotte dal III gruppo Nomentano della polizia locale romana.

Grande cordoglio nella frazione di Vaglie San Nicola, dove vive la famiglia di Matteo. La notizia è subito circolata questa mattina tra incredulità e disperazione.

Subito via social si sono riversati sulla famiglia Taglienti numerosi attestati di vicinanza per il terribile lutto che l'ha colpita.