Una volpe trovata impiccata a testa in giù lungo la provinciale per Santopadre, in territorio di Roccasecca. A notare la raccapricciante scena è stato un consigliere di minoranza che ha fatto scattare subito gli accertamenti. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri di Roccasecca, della compagnia di Pontecorvo. Indagini in corso. Forte lo sdegno dei cittadini.