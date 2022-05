Il Comune di Pastena, in collaborazione con le guardie zoofile ambientali dell'Accademia Kronos, sezione provinciale di Frosinone, organizza la "Giornata del microchip". Sabato prossimo, 14 maggio, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso il piazzale delle Grotte, sarà possibile procedere alla microcippatura gratuita, valida per la provincia di Frosinone.

«Si tratta di una preziosa opportunità per chi possiede cani privi di microchip - spiega il sindaco Angelo D'Ovidio - Un cane che ne è sprovvisto, se viene smarrito, finisce in un canile, o anche peggio. Invece, un cane microcippato non corre alcun rischio di non ritrovare più la propria famiglia. È bene evitare simili traumi ai nostri amici a quattro zampe. Il microchip rappresenta sicuramente l'unico strumento per rintracciare i proprietari che hanno smarrito il proprio cane. Per noi è doveroso tutelare i nostri amici animali e impegnarci tutti per mettere un freno al drammatico fenomeno del randagismo. La giornata rappresenterà sicuramente anche l'occasione per dare informazioni ai cittadini sugli strumenti utili per la migliore cura dei loro animali e per essere in regola con quanto previsto dalla norma. Sicuramente la "Giornata del microchip" - sottolinea il sindaco - oltre a offrire ai pastenesi l'opportunità di impiantare gratuitamente il microchip al proprio cane, promuove la diffusione della cultura di una corretta cura degli animali. Quindi, un'occasione imperdibile che, ne sono certo, sarà apprezzata dai nostri concittadini».

D'Ovidio conclude: «È molto importante la collaborazione con le guardie zoofile ambientali, che ringrazio e che sabato prossimo, con la loro presenza e la loro collaborazione, garantiranno la riuscita dell'iniziativa Pertanto, colgo l'occasione per invitare tutti i possessori di cani non microcippati a partecipare alla giornata gratuita e a procedere con la regolarizzazione dei fedeli amici a quattro zampe».