L'ex strada provinciale 28 Altipiani-Filettino, oggi gestita dalla società regionale Astral, necessita di una urgente messa in sicurezza. Questo inizio di primavera, infatti, ha messo a nudo buche, avvallamenti e tratti sconnessi puntualmente denunciati dagli automobilisti. L'Astral è intervenuta già in molti punti della strada, ma non basta. Il tratto che da Colle Druni (subito dopo Trevi nel Lazio) e il bivio per Fiumata, per esempio, ha bisogno di interventi immediati come il rifacimento della pavimentazione stradale, dei guardrail e perché non pensare anche all'ampliamento della carreggiata?

Anche il tratto che dagli Altipiani porta a Trevi necessiterebbe di qualche intervento che lo renderebbe più sicuro, come installare guardrail che sono del tutto assenti, cercare di eliminare la caduta di sassi, più o meno grandi, dalla montagna visto che sempre più spesso se ne notano sulla carreggiata. Certamente occorrono finanziamenti importanti, ma è anche vero che questo tratto di strada è molto utilizzato da chi si reca a Campo Staffi, al Santuario della Santissima Trinità e dai tanti gitanti della domenica che scelgono questi incantevoli luoghi per trascorrere qui uno o più giorni per staccare la spina dal ritmo frenetico della vita in città.

E si tratta di centinaia di migliaia di persone ogni anno.

Si parla tanto di progetti per rilanciare le aree interne e la manutenzione ordinaria delle strade è priorità anche per questo obiettivo. Magari favorendo il lavoro a casa e sgravi fiscali per i giovani che decidono di restare a vivere in montagna.