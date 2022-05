Un successo la giornata di screening organizzata ieri al Castello dei Conti dall'Amministrazione Caligiore in collaborazione con la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'iniziativa ha fatto centro, come ha dimostrato la grande partecipazione registrata ieri. In proposito, il vicesindaco Federica Aceto traccia un bilancio della giornata dell'8 maggio, dedicata alla donna e pensata anche per celebrare la Festa della mamma.

«Insieme alla Lilt abbiamo voluto rimarcare l'importanza della prevenzione dei tumori attraverso una serie di esami - ha spiegato il vicesindaco - Noi crediamo fortissimamente che questo tema debba diventare centrale, perché è ormai appurato che esami, diagnosi precoce e stili di vita sani possono essere alla base di una maggiore e migliore aspettativa della vita stessa. La Lilt è per noi garanzia di professionalità e serietà, per questo abbiamo chiesto il sostegno dell'associazione. Con loro abbiamo trascorso una mattinata al Castello dei Conti in grande sinergia. Non abbiamo badato al numero di visite effettuate, che tuttavia è stato elevato, piuttosto abbiamo potuto apprezzare la qualità dell'esame clinico, che è l'aspetto più importante dell'iniziativa. Le visite, infatti, sono state gestite in maniera eccellente, con i tempi necessari. Non abbiamo avuto nessun problema logistico e soprattutto c'è stata una grande coordinazione che mi ha fatto toccare con mano quanto la Lega Italiana per la lotta contro i tumori sia all'avanguardia anche nella gestione di queste iniziative».

Federica Aceto conclude con una serie di ringraziamenti: «Rivolgo un sentito grazie al dottor Norberto Venturi, presidente della Lilt, per le visite senologiche; al dottor Sandro Vicini per le ecografie mammarie; alla dottoressa Lucilla Gatta per le consulenze alimentari; alla dottoressa Clara Feudi e al dottor Massimo Crocca per quelle psicologiche; alla dottoressa Emma Protani, a Maria Marcoccia e a Genesio Savona per la disponibilità e la sensibilità che dimostra ogni volta che c'è da mettersi in gioco. Infine, ringrazio "Esaote" che ha messo a disposizione l'ecografo. Colgo anche l'occasione per fare gli auguri a tutte le mamme».