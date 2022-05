Il 15 maggio prossimo finirà il settennato della ditta Lavorgna Srl Unipersonale a Ferentino, che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Ma a quanto pare l'appalto andrà in proroga tecnica, ammessa dalla legge, dal momento che non sarebbe pronto il nuovo bando di gara. La proroga generalmente è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'attuale gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

In attesa del nuovo bando, la Lavorgna continuerà ad operare temporaneamente in città. A suo tempo si è aggiudicata l'appalto di 13.300.032 euro più Iva. Nei mesi scorsi il Comune ha affidato a un'azienda specializzata, al costo di 33.500 euro, la progettazione del servizio Rsu e la redazione degli atti di gara, l'assistenza durante l'espletamento della gara e l'assistenza all'avvio del servizio appaltato. Ma, come accennato, si va verso un rinvio.

Intanto, aspettando l'isola ecologica che secondo molti potrebbe essere un fallimento vista la posizione molto decentrata, si pensa all'ampliamento della via che conduce nell'area scelta dal Comune, la località Ridotto-Le Mandre, zona Bagni Roana-Forma Coperta, che dista alcuni chilometri dal centro città. Il centro di raccolta sorgerà in un'area di 24.000 metri quadrati. Il materiale conferito verrà raccolto in contenitori per essere poi avviato all'impianto di trattamento-smaltimento. L'obiettivo primario è incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali recuperabili per contribuire in maniera significativa alla diminuzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica e all'abbattimento dei costi di smaltimento.

Secondo l'annuncio dell'amministrazione i lavori termineranno entro l'estate prossima. Il progetto prevede anche l'allestimento di un locale per il mercato del riuso, un'area esterna per accessi e parcheggi, un piazzale di manovra per gli automezzi, un'area per i contenitori scarrabili, tettoie Raee e Rup, ufficio ricezione e gestione.