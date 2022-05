Il caso dell'isola ecologica continua a tenere banco nelle discussioni. Ad intervenire è il segretario del circolo del Partito democratico Marco Di Vossoli che critica le decisioni dell'amministrazione. Un caso nato dopo la necessità di dover cambiare l'ubicazione dell'isola ecologica (dalla zona di San Paride all'area di via Giardino dello Sport) a seguito del parere negativo del ministero.

«In diversi videomessaggi, articoli e dichiarazioni varie, sia il sindaco che l'assessore Belli dichiaravano "l'isola ecologica si farà presso l'ex discarica di San Paride, senza se e senza ma…" e vane sembravano le perplessità del comitato contro la discarica di San Paride e le varie riflessioni fatte dalla nostra forza politica - ha affermato il segretario Di Vossoli - Con la delibera di giunta numero 75 l'amministrazione rivede la sua posizione cercando una nuova location per tale servizio. Forse si è capito che non era logisticamente utile ubicarla in tale sito, oppure perché non c'erano tutti i pareri favorevoli da parte degli enti preposti al controllo, ma di fatto la maggioranza ha cambiato idea. Bene, a noi fa piacere, ma viene spontaneo affermare: "noi lo avevamo detto"».

«Ci sembra - incalza il dem Di Vossoli - che questa amministrazione comunale non voglia accettare consigli prendendo decisioni affrettate che portano a fare marcia indietro e pessime figure». Di Vossoli pone, poi, alcuni quesiti: «Questa nuova condizione ci pone davanti a nuovi interrogativi, che nella sua replica non vengono risolti: lo stanziamento provinciale di circa 170.000 euro è ancora in essere ma la proroga non è eterna, lei è sicuro di riuscire a realizzare l'opera prime che scada? Le spese per il progetto che non potrà essere realizzato chi le paga? Perché l'amministrazione non ha aspettato tutti i pareri prima di iniziare a effettuare dei lavori nel sito San Paride? Il nuovo progetto sarà a spese dell'amministrazione comunale e in quanto tempo sarà redatto?».

Diversi quindi gli aspetti che sono finiti nel mirino dei vertici locali del Partito democratico e per i quali si attendono chiarimenti. Il segretario del Pd conclude con uno sguardo al futuro: «Siamo certi che da ora in poi l'attuale maggioranza sarà più attenta nel valutare le questioni sottoposte anche dal Pd locale e, pertanto, ci aspettiamo delle risposte chiare e nette a favore dei cittadini».