Una domenica a caccia di api nel centro della città.

Uno sciame corposo, tra i 2.500 e 3.000 esemplari, ha trovato "casa" sulla facciata della chiesa di Sant'Andrea, tra piazza Mazzoli e piazza Duomo. Tanti i curiosi richiamati dal brusio delle api, che subito hanno allertato i carabinieri.

Ad intervenire sul posto gli uomini del comando di polizia locale coordinati dal comandante Massimo Belli, che hanno guidato le operazioni richiedendo l'intervento mirato di un apicoltore esperto del posto. Quest'ultimo si è avvalso di un'autoscala dei vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone per allontanare in sicurezza le api e scongiurare problemi per i residenti della zona.

Un episodio singolare e insolito soprattutto per la presenza in pieno centro storico di così tanti esemplari in assenza di un alveare o di un favo.