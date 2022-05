Lutto nel mondo della politica alatrense. Nella giornata di sabato scorso, a Cassino, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e dei suoi amici Fabio Pavia, 63 anni.

Pavia è stato assessore comunale con delega al commercio per un breve lasso di tempo, nelle fila dei Ds, nel periodo in cui il centrosinistra era predominante sulla scena elettorale cittadina. Dopo quell'esperienza amministrativa, Fabio Pavia non ebbe più incarichi e si ritirò dalla scena politica dedicandosi alle sue attività e alla sua famiglia.

I funerali si svolgeranno nella giornata odierna presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine (Madonnina) a Tecchiena. Alla famiglia Pavia le più sentite condoglianze per la grave perdita.