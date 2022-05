Non si arresta l'ondata di decessi legati al Covid-19. Anche nel bollettino giornaliero di ieri emesso dall'Asl di Frosinone sono stati inseriti due morti: una donna di 86 anni residente a Monte San Giovanni Campano e uomo di 91 anni residente a Frosinone con pregresse patologie. Un dato che fa salire il numero dei decessi in provincia di Frosinone a 867 dall'inizio della pandemia; a 29 in 15 giorni e a 13 dal 1º all'8 maggio.

Per quanto riguarda i nuovi contagiati, si è registrata una diminuzione rispetto all'ultimo dato disponibile: 289, a fronte di 2.279 tamponi effettuati, contro 314. Incoraggiante il numero dei nuovi negativizzati che ieri era di 593 unità, praticamente il doppio dei nuovi positivi inseriti nel bollettino di ieri.

Nella distribuzione geografica dei casi il primato di giornata è andato a Cassino che ha messo a referto 39 nuove positività; a seguire Frosinone e Sora con 23, Anagni 20, Ferentino 17, Alatri 15, Paliano 11, Ceccano 8, Isola del Liri, Ripi e Roccasecca 7, Castrocielo e Fiuggi 6, Arpino, Monte San Giovanni Campano e Veroli 5, Atina, Ceprano, Volle San Magno, Pontecorvo e Villa Santa Lucia 4, Alvito, Boville Ernica, Castelliri, Guarcino, Pastena, Piedimonte San Germano, Torrice e Vico nel Lazio 3, Arnara, Broccostella, Cervaro, Piglio, sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Supino, Trivigliano e Vicalvi 2, Acuto Amaseno, Aquino, Arce, Belmonte Castello, Casalvieri, Castro dei Volsci, Colfelice, Collepardo, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Patrica, Picinisco, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Serrone, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vallemaio e Villa Santo Stefano 1.

In tutta la regione Lazio, ieri, sono stati diagnosticati 3.278 nuovi casi di nuovo Coronavirus. Attualmente, nel Lazio, sono positive al Covid quasi 148.000 persone, 147.958 per la precisione. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 982, a Frosinone sono 59. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56 e in isolamento domiciliare ci sono quasi 147.000 persone (146.920). Il totale dei decessi da inizio pandemia ammonta a 11.182 vittime.

Sono stati, invece, 30.804 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 40.522 di sabato, per un totale di 16.798.998 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 72, contro i 113 di sabato, per un totale di 164.489 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

I tamponi effettuati sono stati 203.454, contro i 305.563 di sabato, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 15,1 per cento, contro il 13,3 per cento precedente. Attualmente i positivi sono 1.119.914. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 356, una in più rispetto a sabato. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 8.655, 160 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 42.603, per un totale di 15.514.595 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Campania (3.967), Lazio (3.278) e Veneto (3.141).

Sul fronte vaccini la Regione Lazio ha comunicato ieri che è stata superata quota 13 milioni e 470 mila vaccini complessivi, superate le 3,98 milioni di dosi booster effettuate, oltre l'82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148.000 i bambini con prima dose.