Una città che ha bisogno di maggior decoro e senso civico. L'appello rimbalza dal centro alla periferia. Dai vicoli del centro storico, lungo le scalette che portano al santuario della Madonna delle Grazie, sono diverse le telefonate che giungono alle forze dell'ordine da parte dei residenti. Il motivo: gli schiamazzi, soprattutto serali e notturni. E poi gli atti di vandalismo. Nei giorni scorsi sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Eppure il cartello che avverte delle sanzioni per chi deturpa i luoghi pubblici c'è ed è anche ben visibile.

Multe in vista, allora, per chi non sa comportarsi. Cartacce lasciate a terra, gente che si droga, urla fino a notte fonda, ma anche gruppi di ragazzi che nel tardo pomeriggio spaventano i residenti della zona. Questi ultimi attendono da tempo e inutilmente l'installazione di una rete di telecamere di sorveglianza, forse l'unico modo concreto per scovare e punire chi si comporta in modo scorretto. Le telecamere sono attese anche nella centrale piazza Alberto La Rocca, dove nelle scorse settimane i carabinieri hanno bloccato uno smercio di droga.

La polizia locale è impegnata anche nei controlli e nelle sanzioni in materia ambientale. Il comandante Dino Padovani spiega: «Per quanto riguarda il mancato rispetto della raccolta differenziata stiamo facendo molto. Un dipendente della società Ambiente e salute Srl, storico ispettore ambientale, ci sta aiutando nella rilevazione dei casi e dall'inizio dell'anno siamo già arrivati a venti sanzioni».

Multe che vanno da un minino di 25 euro a un massimo di 500 euro, con una media di quelle finora emesse di circa 100 euro. Diverse le sanzioni già comminate a chi abbandona i rifiuti davanti all'ecocentro di Santa Rosalia. Padovani sottolinea il lavoro che la polizia locale sta facendo per sanzionare i "furbetti" della differenziata anche grazie alla collaborazione dell'ispettore ambientale, indicato con un decreto del sindaco. «Viene ispezionata l'immondizia - dice il comandante - Se si ritrovano tracce del trasgressore questo viene sanzionato. La sanzione scatta direttamente in flagranza di reato».