Canile abusivo, animali allevati illegalmente, gravi violazioni ambientali e igieniche. A scoprire tutto questo lungo la strada che collega il Cassinate alla provincia di Caserta sono stati i carabinieri forestali della stazione di Sessa Aurunca e la Asl veterinaria, che hanno fatto scattare i sigilli. Nella struttura composta da 5 box, pavimentati con una platea in cemento, recintati da rete metallica e tetti in pannelli coibentati, 17 cani e 9 cuccioli: il tutto adibito ad allevamento abusivo di cani di razza Labrador.

Nella struttura è stata accertata la presenza di una tubazione in pvc che attraversava tutti e 5 i box, deputata a raccogliere e convogliare i reflui prodotti dagli animali in un fosso ricavato nel terreno. Al custode giudiziario è stato concesso di accedere nell'area per garantire la cura degli animali che dovranno essere allontanati in 30 giorni. Multe salate per oltre 2.000 euro.