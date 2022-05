Altri 2 decessi per Covid: sono stati 27 negli ultimi quattordici giorni. Portando il totale a 865 dall'inizio della pandemia. Mentre la curva dei contagi prosegue la discesa in termini assoluti. Ma non con riferimento al tasso di positività, che resta comunque alto al 14,9%. Diminuiscono i pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono 59, tre in meno rispetto al giorno precedente.

La giornata

Ieri 314 nuovi casi, su un totale di 2.097 tamponi processati. Si sono registrati 35 contagi a Cassino, 26 a Ceccano, 17 a Frosinone, 17 a Veroli, 15 ad Alatri, 15 a Ferentino, 12 a Paliano, 12 a Sora, 11 a Isola del Liri, 10 a Fiuggi, 10 a Monte San Giovanni Campano, 9 ad Anagni, 7 a Roccasecca, 5 a Boville Ernica, 5 a Ceprano,5 a Esperia,5 a Pignataro Interamna, 5 a Ripi, 5 a Vallerotonda, 4 a Broccostella, 4 a Cervaro, 4 a Sant'Elia Fiumerapido, 4 a Torrice, 4 a Villa Santa Lucia, 3 ad Alvito, 3 ad Atina, 3 a Castelliri, 3 a Piedimonte San Germano, 3 a Pofi, 3 a San Giorgio a Liri, 3 a Strangolagalli, 3 a Torre Cajetani. Quindi 2 casi in ognuno dei seguenti Comuni: Arce, Arnara, Arpino, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Castro dei Volsci, Castrocielo, Pastena, Picinisco, Pico, Pontecorvo, Sgurgola, Supino, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina. Infine, 1 contagio in ciascuno di questi paesi: Casalvieri, Colle San Magno, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Patrica, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Villa Santo Stefano. I negativizzati sono stati 591.

Il trend

Oggi si conclude la settimana numero centoquattordici dall'inizio della pandemia. Dal primo contagio del due marzo 2020 sono trascorsi 797 giorni. L'andamento: 104 contagi il due maggio, 388 il tre, 579 il quattro, 352 il cinque, 379 il sei, 314 il sette. Per un totale di 2.116 e una media giornaliera di 352,66. Un trend che è in diminuzione. Nella settimana centotredici è andata così: 169 contagi il venticinque aprile, 187 il ventisei, 751 il ventisette, 669 il ventotto, 759 il ventinove, 497 il trenta aprile, 302 il primo maggio. Un totale di 3.334 contagi e una media giornaliera di 476,28.

La centododicesima settimana: 79 casi il diciotto aprile, 97 il diciannove, 874 il venti, 556 il ventuno, 561 il ventidue, 577 il ventitré, 606 il ventiquattro. Per un totale di 3.350 contagi e una media giornaliera di 478,57. L'andamento della settimana numero centoundici: 192 casi l'undici aprile, 763 il dodici, 557 il tredici, 718 il quattordici, 497 il quindici, 457 il sedici, 467 il diciassette. In totale 3.651 casi, per una media giornaliera di 521,57.

La centodecima settimana era andata in questo modo: 178 casi il quattro aprile, 858 il cinque, 707 il sei, 712 il sette, 625 l'otto, 607 il nove, 729 il dieci. Per un totale di 4.416 contagi e una media giornaliera pari a 630,85. L'andamento completo della settimana centonove: 236 casi il ventotto marzo, 1.094 il ventinove, 904 il trenta, 762 il trentuno marzo, 746 il primo aprile, 1.013 il due, 584 il tre. Per un totale di 5.339 contagi: media di 762,71 al giorno.

Questo il trend della settimana numero 108: 298 casi il ventuno marzo, 1.177 il ventidue, 716 il ventitré, 864 il ventiquattro, 867 il venticinque, 755 il ventisei, 736 il ventisette. Un totale di 5.413 e una media di 773, 28 al giorno.La settimana centosette era andata così: 208 contagi il quattordici marzo, 1.192 il quindici, 816 il sedici, 929 il diciasette, 795 il diciotto, 866 il diciannove, 714 il venti. Per un totale di 5.520 e una media giornaliera di 788,57. La settimana centosei: 118 casi il sette marzo, 724 l'otto, 523 il nove, 578 il dieci, 526 l'undici, 630 il dodici, 661 il tredici. Per un totale di 3.760 casi e una media quotidiana di 537,14.

Valori e parametri

A maggio in sette giorni ci sono stati 2.418 contagi, per una media di 345,42 ogni ventiquattro ore. E i decessi sono stati 11. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in 127 giorni, i contagi sono stati 79.374 (media di 624,99 al giorno), i decessi 166. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433.Nel 202014.682 casi e 266 vittime. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è scesa significativamente, fino a 506,91. Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 5.904, dei quali 5.845 in isolamento domiciliare e 59 ricoverati in ospedale.

Il bollettino

Nel Lazio si sono registrati 3.578 casi positivi (-229) e 7 decessi (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%. I ricoverati in ospedale sono 1.058 (-7). L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato nota: «Dopo il buon inizio del nuovo servizio di prenotazione online e tramite app, fatta direttamente dal cittadino, è ora possibile effettuare online sul sito regionale la prenotazione con il codice di priorità (D come differibile e P come programmata) e con la ricetta dematerializzata di oltre 80 prestazioni tra prime visite, anche quelle oncologiche e geriatriche, e la diagnostica per immagini, tac ed eco.

Si amplia così l'offerta delle prestazioni a disposizione dei cittadini. Finora con 14 prestazioni disponibili sono state oltre 3.000 le visite prenotate con questa modalità con un rispetto dei tempi pari al 98%. Per prenotare le visite basta scaricare la App di Salutelazio o andare sul sito di prenotazione, occorre avere la ricetta dematerializzata con il codice di priorità, il codice fiscale e la tessera sanitaria. Si prenota in "tre click" oppure inquadrando dalla app il codice a barre della ricetta. Gli slot disponibili sono stati dimensionati su base mensile nel rispetto dei tempi del Piano nazionale delle liste di attesa. L'utente potrà anche pagare online il ticket e riceverà un memo a 72 ore dalla prestazione per ricordare l'appunta - mento o l'eventuale disdetta».