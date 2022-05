Duecento posti a rischio nel centro di distribuzione di Coop Alleanza 3.0 di Anagni. A lanciare l'allarme sono i sindacati di categoria Filcams Cgil e Fisascat Cils di Frosinone, secondo i quali «si fanno sempre più insistenti in queste ore le voci su una possibile chiusura. Nel sito spiegano lavorano duecento lavoratori, alle dipendenze della T&M società Logistica integrata e delle aziende dell'indotto, che rifornisce la rete distributiva della centrale cooperativa. Da quando Alleanza 3.0 ha ritirato la sua presenza nel Mezzogiorno, sono salite le preoccupazioni sul futuro del magazzino, esplose in queste ore dalla notizia che la proprietà delle mura ha pubblicato un annuncio per l'affitto dello stesso».

L'annuncio, apparso su un sito web di intermediazione immobiliare dalla società proprietaria della sede del magazzino, ha fatto drizzare le antenne ai sindacati, interpretato come un mancato accordo con Coop per il rinnovo del contratto di locazione, che è in scadenza. «Il futuro del magazzino e dei lavoratori non è certo legato a una scadenza di un contratto di affitto - dichiarano i segretari provinciali di Filcams Cgil Luca De Zolt e di Fisascat Cisl Giovanna Eustachi - ma questa notizia alimenta lo sconcerto. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente a Coop e stiamo attivando tutti i canali per tutelare l'occupazione e non perdere una realtà così importante per il nostro territorio».

Intanto, giovedì prossimo si terrà un'assemblea con i lavoratori per esaminare la situazione ed eventualmente mobilitarsi per evitare lo smantellamento del magazzino.