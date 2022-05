L'amministrazione in campo per le famiglie. Con estrema soddisfazione dell'assessore Maria concetta Tamburrini, arrivano novità importanti per i genitori in merito alle tariffe del nodo comunale. La giunta ha approvato giovedì 5 maggio, la delibera 184 che di fatto rimodula, con un forte ribasso, le tariffe che verranno applicate, a partire dall'anno scolastico 2022-2023, nelle strutture comunali "Maria Maddalena Rossi" di via Alfieri e via Botticelli. Una importante novità per centinaia di famiglie cassinati, che vedranno diminuire, di circa il 40%, le rette di frequenza per i propri figli.

Un taglio netto, significativo, al quale, di pari passo, seguirà una serie di interventi di natura organizzativa che assicureranno un innalzamento della qualità del servizio per la prima infanzia, sempre più orientato verso le esigenze delle donne lavoratrici. Infatti, oltre al potenziamento già determinato nell'anno in corso in termini di estensione della capacità ricettiva, fortemente voluto dall'assessora Maria Concetta Tamburrini e dall'amministrazione tutta, per il prossimo anno si prevede anche l'ampliamento del tempo-scuola: i nidi comunali saranno infatti aperti da settembre a luglio e soprattutto verranno limitati i giorni di chiusura alle festività "rosse" e al mese di agosto. Una riorganizzazione del servizio contemplata nel nuovo regolamento che sta per approdare in consiglio comunale per l'approvazione.

Lo scopo è, naturalmente, assicurare continuità al servizio e migliorarne l'efficacia dando risposte concrete alle quotidiane esigenze delle famiglie anche in termini di pari opportunità, perché da domani sarà più facile, a Cassino, essere madri oltre che lavoratrici. Senza contare, inoltre, che il programma regionale dei servizi educativi prevede la progressiva riduzione, fino all'azzeramento, delle rette a carico delle famiglie a reddito basso ed in situazione di particolare vulnerabilità. Un obiettivo fondamentale sul quale l'assessorato alla Pubblica Istruzione sta già lavorando affinché possa concretizzarsi nel momento in cui sarà decretato.

«Fin dall'inizio del mio mandato amministrativo ho voluto con decisione potenziare i servizi per la prima infanzia - ha commentato l'assessore al ramo Maria Concetta Tamburrini - un anno fa con l'apertura dell'asilo nido "M. Maddalena Rossi" , grazie alla quale è stata potenziata la capacità recettiva dei servizi per l'infanzia. Ora, recependo un assist della Regione, è stato possibile l'abbassamento delle rette e contestualmente creare anche tutte le condizioni che possano sostenere l'inevitabile incremento dell'impegno economico da sostenere. Nel prossimo consiglio comunale, inoltre, la presentazione del nuovo regolamento in cui si prevede anche l'ampliamento del tempo-scuola, grazie al quale i nidi comunali saranno aperti da settembre a luglio e rimarranno chiusi solo nel mese di agosto e nei giorni strettamente festivi, garantendo, così, una reale continuità ed efficacia del servizio stesso».

L'assessore alla Pubblica istruzione ha concluso: «Sono consapevole che si può e si deve fare di più, e il mio impegno continuerà: ma il percorso è tracciato e la direzione è quella di creare un servizio alla prima infanzia che sia non solo qualitativamente qualificato, ma anche sempre più rispondente alle reali esigenze dei nostri piccoli e delle loro famiglie».