I vigili del fuoco cercano una nuova casa e spunta l'idea dell'ex Mtc. I vigili del fuoco di Frosinone hanno reso noto l'avviso pubblico «per la ricerca di manifestazione di volontà alla cessione a titolo oneroso di un immobile da destinare alla sede di servizio del comando dei vigili del fuoco di Frosinone», oppure, in alternativa, «di un'area edificabile per la realizzazione di una nuova sede di servizio». Per la verità, sono anni che i vigili del fuoco cercano una soluzione alla sede di via Volsci anche per tagliare i costi dell'attivo, considerati onerosi dall'amministrazione: 50.000 euro mensili circa per un totale annuale che si aggira sui 600.000 euro.

Tra gli immobili che si potrebbero prestare alle caratteristiche richieste dal comando dei vigili del fuoco c'è l'ex Mtc di proprietà del Comune di Frosinone dal 1982 e utilizzata per ospitare l'ufficio lavori pubblici e servizi sociali. Un immobile, anche alla luce della recente apertura della sede di via del Plebiscito, che l'amministrazione comunale vorrebbe dismettere. E allora quale migliore occasione per cederla ai vigili del fuoco. Di questo ne parleranno la prossima settimana il comandante dei vigili del fuoco di Frosinone Tarquinia Mastroianni e l'assessore comunale al Patrimonio Pasquale Cirillo.

I vigili del fuoco cercano una struttura tra i 25.000 e i 30.000 metri cubi e un'area compresa tra 15.000 e 22.000 metri quadrati. L'immobile ovviamente dovrà essere nel territorio di Frosinone, con due accessi indipendenti, costituire un'unità edilizia funzionalmente indipendente, in aree esenti da rischi idrogeologici, di recente costruzione, in fase di completamento, recentemente ristrutturato, in fase di ristrutturazione o da ristrutturare e tutta una serie di conformità alle normative vigenti, compresa quella antisismica. I vigili del fuoco accettano anche immobili la cui proprietà è disponibile a realizzare i necessari interventi di adeguamento strutturale e impiantistico, a propria cura e spese. Ammissibili anche proposte di aree per le quali la proprietà si impegna a eseguire la demolizione di immobili esistenti.

Le disponibilità andranno formalizzare al comando dei vigili del fuoco entro le ore 12 del 30 maggio. Dopodiché i vigili del fuoco si riservano la possibilità di verificare le dichiarazioni fornite come pure di effettuare un sopralluogo dell'immobile offerto. La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta.

Al tempo stesso, trattandosi di una ricerca di mercato, l'amministrazione si riserva anche di non procedere alla scelta, non ritenendola conforme, pure in presenza di candidature.

Ogni offerta potrà raggiungere un massimo di 70 punti ottenibili in sette distinte valutazioni (minimo 0, massimo 10 punti per ciascuna voce) che afferiscono all'anno di costruzione dell'immobile, all'anno di ristrutturazione, alla conformità alla normativa sismica, all'attestazione energetica, ai requisiti funzionali, alla localizzazione e alle dotazioni.