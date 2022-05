Arrestato un imprenditore di Castelliri: viaggiava con un chilo di cocaina nel sedile posteriore di un'Alfa Romeno. A. D. A., di 53 anni, è stato arrestato lontano da casa, dai carabinieri di Montesarchio, in provincia di Benevento, impegnati in uno dei consueti controlli della circolazione stradale. La vettura su cui viaggiava l'uomo insieme a una donna è stata fermata. Gli uomini dell'Arma si sono insospettiti per lo stato di agitazione mostrato dal cinquantatreenne e della passeggera. Dal successivo controllo dell'automobile è spuntata fuori la droga.

Così i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Montesarchio li hanno tratti entrambi in arresto con l'accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, R. D. C., marchigiana di 37 anni, nell'udienza di convalida dell'arresto avrebbe respinto ogni responsabilità. L'auto su cui viaggiavano i due è stata sequestrata e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, entrambi sono stati trasferiti nella casa circondariale di Benevento. A difendere l'uomo di Castelliri è l'avvocato Lucio Marziale.