Girasoli per la pace colorano la preghiera per Romina De Cesare della Comunità di Sant'Egidio. In tanti si sono riuniti questa sera nella chiesa di San Benedetto, vicino al luogo dove è avvenuto il tragico evento. Candele, preghiere e canti per ricordare Romina, l'ennesima vittima innocente di una follia ingiustificata.