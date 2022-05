Incidente all'incrocio tra via delle Margherite e via Umbria, una delle due auto esce fuoristrada abbattendo il palo della segnaletica stradale e finendo la corsa nel parco Calissoni, proprio all'altezza della nuova pista ciclabile in costruzione. Lo scontro che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Citroen si è verificato nel quartiere Aprilia Nord, le donne al volante delle due vetture sono state trasportate da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso della clinica di Aprilia per accertamenti, ma non hanno riportato ferite serie. Sul posto per eseguire i rilievi gli agenti della polizia locale di Aprilia.