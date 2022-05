Fermata del bus lungo la via Casilina, cantiere bloccato dalle verifiche archeologiche, e non solo.Tra le esigenze della popolazione, di quelle risolvibili senza eccessivo impegno finanziario,ci sono elencate le fermate del bus prive di pensilina e di un minimo di decoro. Il desolante spettacolo degli studenti fermi sotto il sole implacabile o, peggio, la pioggia battente, lungo via Anticolana, ricorda gli impegni assunti in campagna elettorale e mai soddisfatti nonostante le enormi cifre incassate per il rilascio di concessioni edilizie proprio in quella zona.

Discorso affatto migliore per Osteria della Fontana, con pari trascuratezza e identico disappunto da parte di studenti e lavoratori. Il lavorio della politica, o meglio dei politici votati in zona, ha favorito per Osteria della Fontana la progettazione di una fermata bus che, stando ai si dice, verrebbe dotata di pensilina e di altri accessori. Il sito prescelto verrebbe ricavato scavando il piazzale del Carrefour in comune con la Rotondi.

Il cartello di cantiere che parla appunto di "realizzazione fermata autobus" spiega che i lavori appena avviati (e già sospesi) impegnano un importo di poco inferiore ai sessantamila euro, e prevedono come data d'ultimazione il 16 giugno 2022. Durante lo sbancamento sono emersi elementi murari che gli archeologi stanno analizzando per assumere provvedimenti definitivi; pare addirittura che ci sia stato il rinvenimento di alcune monete di età romana.

Con il Rotone bloccato, il Tempio di Diana in pasto alla vegetazione selvaggia e l'acquedotto della Sala nelle stesse condizioni, i recenti ritrovamenti interessano, oltre alla fermata, il lotto destinato ad ospitare il McDrive e la Lidl. Per la fermata ci sarebbero altri problemi legati alla proprietà di alcune porzioni dell'area. Al Comune dicono che è tutto ok, ma alcuni privati contestano.