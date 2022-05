L'amministrazione Caligiore ha inserito tra le sue priorità programmatiche una viabilità comunale efficiente e sicura. E per questo ha deciso di destinare al settore un finanziamento di 125.000 euro ottenuto dal Governo grazie all'ex Decreto crescita. La somma verrà impiegata per il rifacimento integrale del manto di asfalto su alcune arterie urbane ed extraurbane, oltre che per la riparazione delle buche su numerosi tracciati. Il neo-assessore ai lavori pubblici Angelo Macciomei illustra, a grandi linee, le modalità degli interventi stradali, che ovviamente dovranno essere effettuati in base alle condizioni delle singole vie.

«Stiamo programmando le opere proprio in questi giorni - spiega Macciomei - A tale scopo verrà elaborato un progetto con le indicazioni delle varie criticità e la portata dei lavori. In altre parole, poiché il finanziamento ottenuto dall'amministrazione Caligiore non può certamente coprire il rifacimento totale della viabilità comunale, dovremo decidere come e su quali strade intervenire. In ogni caso, posso affermare fin da questo momento che potremo riasfaltare interi tratti di alcune arterie dissestate, attualmente cinque o sei, per una lunghezza di 400-500 metri; mentre ripareremo le buche su un numero certamente maggiore di vie danneggiate».

Dunque buone notizie per gli automobilisti ceccanesi, ma anche per i residenti delle zone che verranno interessate dalle opere di ripristino. L'assessore, però, guarda anche avanti e annuncia un altro importante intervento sulla viabilità: «Abbiamo in programma un progetto con l'Astral. Il Comune si sta organizzando per effettuare alcuni lavori aggiuntivi su qualche altra strada del nostro territorio, in particolare con il ripristino del manto di asfalto. Questo progetto diventerà operativo quando verrà stabilita, sempre da Comune e Astral, la zona degli interventi da realizzare». Sicuramente, uno sforzo ingente quello profuso dall'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Caligiore nel settore viario. Un impegno che il neo-assessore Macciomei intende mantenere per iniziare al meglio il suo mandato in giunta.