Screening oncologici a Ceprano. A darne notizia è il vice sindaco Vincenzo Cacciarella che annuncia: «La Regione Lazio e la Asl di Frosinone organizzano una giornata di prevenzione gratuita nella nostra città. Stiamo collaborando con la Asl per l'organizzazione logistica dello screening, la partecipazione sarà volontaria, pertanto invitiamo tutta la popolazione interessata a partecipare».

E prosegue chiarendo i dettagli organizzativi: «Il 15 maggio in piazza Marconi, dalle ore 9 alle ore 17.30, troverete una struttura modulare che ospiterà le operazioni di prevenzione, che nel dettaglio riguarderanno: lo screening del tumore della mammella per donne dai 50 ai 74 anni, lo screening del tumore della cervice uterina per donne dai 25 ai 64 anni e lo screening del tumore del colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni. La prevenzione è lo strumento più efficace che abbiamo, utilizziamolo al meglio».

Come è noto per combattere i tumori esistono due strategie principali: prevenirne la comparsa, adottando uno stile di vita sano (prevenzione primaria), oppure diagnosticare la malattia il più precocemente possibile, prima che si manifesti a livello clinico (prevenzione secondaria). Il test di screening è un esame che consente di individuare in fase iniziale una malattia, nello specifico una patologia tumorale, in persone asintomatiche, per cui è importante fare prevenzione. Le campagne di sensibilizzazione sono efficaci e comunque sono utili a mantenere sempre alta l'attenzione su questioni su cui non bisogna distrarsi.