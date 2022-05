Pascolo abusivo esercitato da pastori di altri Comuni, a discapito dei pastori di Spigno Saturnia. A sollevare il caso sono stati i tre consiglieri di minoranza Raffaele Vento, Matteo Mastantuono e Marco Vento, i quali hanno presentato una interrogazione al sindaco e alla giunta, per chiedere quali provvedimenti intende adottare l'amministrazione per fronteggiare e prevenire quanto sta accadendo, a tutela dei pastori locali.

Nella nota i tre esponenti di Uniti per Spigno rimarcano che in località Valle è stata rilevata la presenza di animali vaganti (Cavalli) che provengono da territori di Comuni limitrofi. Ciò crea disagi e problemi ai pastori locali, che vedono svuotati i loro abbeveratoi da questi animali vaganti, tanto da costringerli ad andare quotidianamente (con difficoltà per la scarsa praticabilità della strada montana senza manutenzione) nella succitata località per ricaricare i contenitori di acqua per il fabbisogno del loro bestiame.

«Sul lato di Spigno Formia, località Civita/Votacerro/Costa hanno aggiunto i tre consiglieri zona percorsa anche dagli incendi partiti da Formia, per mesi sono stati avvistati cavalli, sostituiti poi da bovini e caprini. È stata riscontrata la presenza di recinzioni all'in terno del territorio di Spigno (zona lato località Costa, altezza agriturismo la Fattoria degli Artisti), che obbligano gli animali vaganti a rimanere nel lato di Spigno. Inoltre sono state riscontrate vasche per abbeveraggio abbandonate lungo i confini dei territori di Spigno e Formia».

L'oggetto dell'interrogazione è il pascolo abusivo esercitato da pastori non locali, che introducono sul territorio «le loro mandrie e con arroganza minacciano anche all'integrità personale dei colleghi spignesi». I due Vento e Mastantuono sottolineano si sono registrati i primi incendi boschivi in netto anticipo rispetto al passato. Il gruppo consiliare ha fatto riferimento ad una situazione analoga accaduta a Benestare in Calabria, il cui consiglio ha approvato un odg inviato al Ministero dell'Interno in cui propone la penalizzazione del reato e l'adozione di misure efficaci.