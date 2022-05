C'è grande attesa per l'udienza di oggi del processo per l'omicidio di Serena Mollicone. In programma ancora la deposizione del luogotenente Vincenzo Quatrale, imputato insieme all'ex maresciallo Franco Mottola, al figlio Marco, alla moglie Anna Maria e al militare Francesco Suprano nel processo per la morte della ragazza. Venerdì scorso Quatrale, accusato anche dell'istigazione morale al suicidio di Santino Tuzi, ha risposto alle domande proponendo alla corte la sua verità sull'ordine di servizio contraffatto. Oggi la seconda parte della deposizione.

Poi, come annunciato dai legali della famiglia, parleranno anche i Mottola. In una nota diramata alla stampa, il professor Carmelo Lavorino, consulente della famiglia Mottola, conferma "che Marco Mottola, Franco Mottola ed Annamaria Mottola si sottoporranno ad esame e risponderanno a tutte le domande, siano esse formulate dalla Corte d'assise, sia dalle parti processuali.

Lo hanno dichiarato già nel gennaio 2020 fa all'unica conferenza stampa dove parteciparono e dove dichiararono: ‘Siamo innocenti. Non abbiamo fatto del male a Serena. Serena quella mattina non è venuta da noi. Tuzi mente quando dice che è salita da noi. Parleremo al momento opportuno, con chi di dovere e con i giudici'. Ebbene, sono passati 26 mesi e da quel giorno l'assedio, il fango, i sospetti e i veleni contro di loro si sono moltiplicati. Venerdì tocca a Marco Mottola, il quale sta in silenzio da anni nonostante le imprecisioni, le menzogne, le provocazioni, le calunnie e chiarirà la sua posizione con verità, lealtà, dignità e rispetto per la giustizia, sia per essere assolto dall'ingiusta accusa sia per fare aprire la strada per individuare il vero assassino di Serena".