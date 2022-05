Il Comune di Frosinone ha avviato le procedure d'appalto per i lavori di bonifica del dissesto idrogeologico in località Forcella, ai confini con Torrice, con lavori che interesseranno anche parte del tracciato della Casilina a seguito di alcuni smottamenti che si sono verificati negli ultimi mesi. A disposizione dell'amministrazione Ottaviani, mediante l'assessorato ai lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi, ci sono 946.510,68 che saranno utilizzati per opere di strutturali per il consolidamento, il contenimento e la stabilizzazione del terreno mediante anche palificazioni.

L'intervento di manutenzione straordinaria, da eseguirsi sul tratto di strada interna nel territorio del Comune di Frosinone, in località Forcella, si rende necessario in quanto la sede stradale presenta un vistoso avvallamento con rottura del manto bituminoso. La situazione, dato il carico dei veicoli transitanti e la tipologia degli stessi, può causare potenzialmente diversi disagi. L'intervento proposto riguarda, quindi, la messa in sicurezza del tratto la cui sede risulta essere ormai compromessa; per ovviare a queste situazioni si interverrà con l'esecuzione di opere di sostegno e di regimazione idraulica.

Il tratto stradale della Casilina, compreso tra le curve di livello 200 metri e 205 metri, presenta vistose lesioni, sia trasversali che longitudinali con tratti ribassati. La stratigrafia è costituita da uno strato di terreno limoso-argilloso di copertura, sovrastante la formazione arenaceo-marnosa presente a pochi metri dal piano campagna. Il dissesto riguarda lo strato di copertura, su cui poggia il corpo stradale, che subisce fenomeni di plasticizzazione e colamento verso valle. In condizioni di forte criticità idrogeologica si ha una infiltrazione sotterranea di acque meteoriche ed il loro scorrimento nel sottosuolo, sia pure in quantità ridotta, ma significativa dal punto di vista della franosità.

La prova penetrometrica fino alle profondità investigate non ha evidenziato presenza di acqua di falda. A valle del sito è prevista la realizzazione di un muro di contenimento su pali che presuppone opere di movimento terra e realizzazione di drenaggio, sia a monte che a valle del la parete, e nella ricostruzione della attuale scarpa con idoneo terreno e semina in modo da evitare fenomeni di smottamento dello stesso. A monte della parete sarà realizzato idoneo drenaggio con materiale calcareo e ricarico con adeguato materiale per la ricostruzione della sede viaria. Le acque raccolte dai tubi drenanti verranno convogliate in un fosso posto poco più a valle, dove esiste attualmente un tombino per la raccolta delle acque meteoriche.

Sul lato opposto della sede stradale verrà realizzato un cunicolo drenante con sovrastante cunetta in conglomerato cementizio ove raccordare le acque provenienti da una rete di trincee drenanti; le acque raccolte verranno convogliate in un pozzetto in conglomerato cementizio e da questo, mediante attraversamento stradale, in un fosso presente in loco in modo da allontanare le acque stesse. Il ricarico della sede stradale, la formazione della fondazione stradale, la realizzazione del livellamento con misto granulare e la stesura del manto bituminoso completeranno l'intervento di manutenzione straordinaria del tratto.

Le lavorazioni che si andranno ad eseguire non modificheranno l'assetto idrogeologico attuale della zona. Quello a Forcella non è l'unico intervento in programma da parte dell'amministrazione Ottaviani per bonificare situazioni interessati da dissesto idrogeologico. Pronti ad essere spesi, infatti, ci sono altri 2,7 milioni di euro per risolvere le criticità di largo Turriziani, via Coroni (lavori assegnati), via Grande (lavori assegnati), e della variante Casilina per la quale sono già in corso le procedure di gara. Un'azione a 360° da parte dell'amministrazione comunale per risolvere in maniera definitiva le criticità che sono presenti sul territorio.