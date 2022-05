Un vasto incendio si è sviluppato poco fa in via San Domenico Vertelle, a non molta distanza dall'ospedale cittadino. Un fumo denso e nero si è propagato per una vasta area, rendendo l'aria irrespirabile a diversi metri di distanza. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino che stanno operando per domare le fiamme. Un'operazione tutt'ora in corso. Sul posto anche i volontari Ansmi.