Prestigiosa nomina per il professor Filippo Materiale, ex sindaco di Castrocielo. Sarà presidente onorario della commissione giudicatrice del Certamen. Domani, infatti, nei locali del Tulliano di Arpino, si svolgerà la quarantesima edizione del Certamen Ciceronianum; l'annuale gara di latino alla quale partecipano quest'anno giovani studenti provenienti da otto paesi europei: Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Romania, Spagna, Ungheria e anche dalla Corea del Sud.

La nomina del professor Materiale è stata ben motivata, visto «l'attaccamento sempre vivo ai valori del Certamen, anche nella qualità di presidente del Centro studi umanistici "Marco Tullio Cicerone" - si legge nelle motivazioni della nomina davvero prestigiosa - è stato così ritenuto opportuno valorizzare l'esperienza scolastica e dirigenziale maturate negli istituti arpinati. Ci fregiamo di conferirle la carica di presidente onorario della commissione giudicatrice».

Il professor Materiale non ha nascosto l'emozione nel tornare ad Arpino e di rivivere una delle esperienze più belle e intense in assoluto. I ragazzi, come spiegato dal presidente onorario, si cimenteranno su un brano tratto da un'opera di Cicerone, che dovranno tradurre e commentare nella lingua madre. Gli organizzatori hanno previsto un nutrito programma che vede impegnati per quattro giorni, dal pomeriggio di giovedì 5 maggio a domenica 8 maggio, non solo i giovani latinisti, ma anche i loro accompagnatori e gli amanti della cultura classica.

«Sono in programma tavole rotonde, visite della città di Arpino e dell'abbazia di Montecassino, fino alla cerimonia della premiazione in piazza Municipio domenica» continua Materiale. «Il confronto con la pagina di Cicerone, in questi tempi ancora difficili per la pandemia e densi di incognite per i venti di guerra al confine con l'Europa, si rivela particolarmente attuale per il grande amore dell'arpinate per la pace e la concordia» ha aggiunto.