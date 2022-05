Parte "Radici. Cassino nel mondo", promossa dall'associazione #lacittachevorrei e realizzata con il supporto di Banca Popolare del Cassinate, con i patrocini del Comune e del Parco dei Monti Aurunci, Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza di Sarah Grieco, l'ideatrice della manifestazione, del sindaco Enzo Salera, del presidente dell'associazione Marco Ricci, della responsabile del Cudari dell'Unicas Alessandra Zanon, del dirigente scolastico dell'IIS San Benedetto di Cassino Maria Venuti e del presidente della BpC Vincenzo Formisano.

L'obiettivo è valorizzare i talenti del territorio che si sono fatti strada a vario titolo e in diversi settori nel contesto nazionale e internazionale. Verranno intervistati, di volta in volta, per raccontare la loro storia: dagli esordi ai traguardi più importanti. «Vogliamo dare un segnale di speranza ai tanti giovani che, in questi anni di pandemia, spiega Sarah Grieco organizzatrice dell'evento hanno forse perso un po' di slancio e fiducia nel futuro. Ma la vera forza di questo progetto sta anche nella sua ricaduta sociale. Abbiamo chiesto ad ognuna delle eccellenze che intervisteremo un impegno concreto per il proprio territorio. Ognuno nel suo settore».

Marco Ricci spiega: «Verranno messe a disposizione delle borse di studio per gli studenti più meritevoli, previste giornate di allenamento e coinvolti molti, moltissimi ragazzi». Protagonisti saranno l'Alberghiero, il Centro Universitario per Diversamente Abili Cudari e la scuola di calcio Montecassino di Francesco Iemma. Il sindaco ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa e ha ringraziato gli organizzatori per il loro impegno, sottolineando come la città di Cassino sia ricca di fermento culturale e resa viva dalla presenza di tante associazioni: «Troppo spesso ha detto il primo cittadino si parla male di questa terra, e lo si fa impropriamente. Con "Radici. Cassino nel mondo" si mette invece in risalto ciò che di buono c'è. E di eccellenze ne abbiamo molte».

Tutti i presenti hanno sottolineato come, anche a causa dei difficili anni vissuti a causa della pandemia, i ragazzi abbiano ora più che mai bisogno di esempi positivi e di modelli a cui ispirarsi. Hanno bisogno di "adulti", di persone che, grazie all'impegno e al sacrificio, hanno raggiunto traguardi importanti.

Particolarmente contento il presidente Formisano: «Dobbiamo amare il territorio in cui viviamo e lavorare per la sua crescita. Di questo progetto ho apprezzato particolarmente l'attenzione ai giovani e il fatto che non si tratta semplicemente di una serie di incontri, ma c'è una ricaduta concreta grazie all'impegno che ciascuno dei protagonisti dell'evento si assumerà per aiutare i nostri giovani a cercare la loro strada, il loro percorso. Nel corso della conferenza stampa più volte sono risuonate le parole effervescenza, dinamismo, impegno: sono parole preziose perché racchiudono entusiasmo e voglia di fare e sono le linee guida che vogliamo seguire sempre per il bene delle nostre città e dei nostri ragazzi. La Banca Popolare del Cassinate anche questa volta apre le proprie porte per un progetto di alto profilo e tutti gli eventi verranno ospitati nella nostra sala San Benedetto».

Si parte il 26 maggio alle 17.30 l'ex calciatore e protagonista dello sport Giuliano Giannichedda. Appuntamento poi 14 giugno con Giuseppe Campoccio. Ad inaugurare la kermesse sarebbe dovuta essere il 9 Carlotta Delicato, executive chef e vincitrice della trasmissione televisiva Hell's Kitchen nel 2016, ma per motivi di salute l'evento sarà riprogrammato.