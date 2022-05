Denunciato l'uomo che martedì pomeriggio ha seminato il panico in pieno centro. Un bar devastato, due feriti, e sangue in piazza per un episodio che ha generato profondo sconcerto in città. L'uomo dopo essere stato fermato e soccorso, è stato identificato e denunciato per rissa, resistenza e lesioni. Con lui una donna, presumibilmente la fidanzata, rimasta ferita a un polso e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino.

Sono stati i militari a gestire la difficile situazione e a effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto in pochi minuti tra un bar del centro e piazza Labriola. Intanto ci sono indagini in corso per identificare le altre persone presenti. Un episodio che ha profondamente scosso i cittadini, alcuni hanno proposto di avviare una petizione per avere più forze dell'ordine in strada, «Abbiamo una caserma militare in città, fate girare i militari, non si può vivere così! Una città invivibile ormai neanche fosse una metropoli» scrive sui social Rossana. La paura, soprattutto tra i genitori ma anche tra i residenti, di far uscire i figli è tanta e, se prima il timore era per le ore notturne, questo episodio ha fatto salire l'allerta anche per le ore pomeridiane.