Strada impraticabile e notevoli disagi per gli automobilisti ieri mattina a Ferentino a causa di un incidente stradale. Lo scontro, quasi frontale, è avvenuto poco prima delle 11 e ha coinvolto una Peugeot e una Opel condotte da automobilisti del posto, lungo la centrale via Croce Tani Torre Noverana, nei pressi del quartiere Stella. Il posto è stato raggiunto da una pattuglia della polizia locale che ha espletato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, seguita poco più tardi da un'ambulanza del 118.

I sanitari hanno assistito il passeggero di uno dei veicoli coinvolti, un anziano di Ferentino, che a quanto si è appreso dalle prime informazioni non avrebbe subito particolari conseguenze dall'impatto. La strada, come sempre molto trafficata, è rimasta interrotta per oltre un'ora, dal momento che i due automezzi entrati in collisione erano fermi al centro della carreggiata.

Per cui si sono formate file in entrambi i sensi di marcia e molti automobilisti hanno preferito fare retromarcia e raggiungere le rispettive mete attraverso strade alternative. Solo dopo mezzogiorno i veicoli danneggiati sono stati portati via dai carri-attrezzi e la strada è tornata regolarmente praticabile.