Il Comune ha pubblicato l'avviso finalizzato alla formazione della nuova graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un procedimento che dà l'opportunità a chi farà domanda e sarà inserito nella graduatoria di poter accedere all'affitto agevolato in caso di disponibilità di alloggi costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili sul territorio comunale.

I requisiti per l'accesso, tra cui la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Veroli, sono elencati nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio (fissato in 21.190,14 euro per il biennio luglio 2021-luglio 2023).

La domanda di partecipazione all'avviso, in bollo, deve essere redatta sull'apposito modello scaricabile on line e fornito dall'ufficio protocollo del Comune e va presentata entro il 10 giugno 2022 secondo le modalità indicate nel bando stesso. "I cittadini che si trovano nelle condizioni per poter presentare la domanda sono invitati a farlo scrivono in una nota congiunta il sindaco Simone Cretaro e l'assessore ai servizi sociali Patrizia Viglianti perché seppure a Veroli non insistono molti alloggi di edilizia residenziale pubblica, è indispensabile essere inseriti in una graduatoria per poter avere l'opportunità di accedere al sostegno abitativo in caso di disponibilità di alloggi.

Come amministrazione collaboreremo con l'Ater di Frosinone per attuare in sinergia iniziative che possano aumentare le disponibilità abitative sul nostro territorio".

Gli interessati, per tutti gli eventuali chiarimenti sul bando, potranno rivolgersi presso l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Veroli, al civico 1 di piazza Mazzoli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 14, oppure telefonare al numero 0775.885265. Il bando integrale e i moduli delle domande sono consultabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Veroli all'indirizzo: www.comune.veroli.fr.it.