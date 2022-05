Fenomeni di degrado nelle periferie cittadine e inciviltà senza fine. Claudia Angelisanti, presidente di GN Ferentino, torna a denunciare alcune situazioni critiche.

«Ancora degrado nelle zone periferiche di Ferentino – sostiene Angelisanti – nuovamente colpito è il quartiere Scalo, dove si sussegue l'abbandono di rifiuti. Nonostante le numerose segnalazioni e l'ira dei residenti la situazione non cambia, anzi alimenta eventi di inciviltà con ripercussioni sulla situazione igienico-sanitaria. Un pessimo biglietto da visita quanto al decoro urbano per la nostra città, in una zona che ospita la stazione ferroviaria. Ad aggravare la situazione – aggiunge – è il degrado generato da famiglie di extracomunitari che producono rifiuti molto probabilmente senza fare la raccolta differenziata, ignorando il danno che possono causare a un territorio già di per sè compromesso a livello d'inquinamento. Ci sono regole da rispettare da parte di tutti, anche da coloro che vengono accolti i quali non risultano esonerati nel rispettare le più basilari regole di convivenza civile nella comunità ospitante. La rabbia giustificata dei residenti e le numerose segnalazioni non sono stati moniti sufficienti per attirare l'interesse del sindaco Pompeo. Trattasi di un fenomeno di mancata integrazione, in una comunità come quella di Ferentino che ha sempre accolto e cercato di integrare nella maniera migliore possibile, tutti coloro che ne avessero bisogno. Proprio al primo cittadino mi rivolgo – conclude Claudia Angelisanti – chiedendo un intervento di mediazione con il locatore della struttura e l'attivazione di un percorso di integrazione ed educazione per queste persone tramite gli organi preposti».