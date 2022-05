Un progetto dal valore di trecentomila euro per le infrastrutture sociali. È quello approvato dall'amministrazione comunale di Coreno Ausonio del sindaco Simone Costanzo e che riguarda l'edificio dell'ex scuola media del paese. L'amministrazione ha deciso di rispondere ad alcuni bandi pubblicati di recente e che possono rappresentare una grande opportunità per il territorio. Partecipazioni rese possibili grazie al lavoro dell'ufficio tecnico della XIX Comunità Montana, del personale comunale e di tutti gli amministratori all'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità.

Il primo progetto interesserà l'edificio dell'ex scuola media, ora polo sociale e ricreativo. «Parliamo - spiegano dall'amministrazione - di un completamento del centro come consulenza dei servizi culturali-sportivi-sociali, dell'assistenza e dell'accoglienza per un importo di 300.000 euro, a totale carico dello Stato, in caso di positivo accoglimento. L'iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l'aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell'offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità nei territori in cui sono ubicati i servizi stessi, infatti l'avviso è rivolto ai Comuni delle aree interne come individuati nella mappatura delle aree. In particolare, in caso di finanziamento si interverrà su tutto il complesso con delle migliorie, sul campo di basket, sull'area adiacente e sulla parte dell'immobile nella parte inferiore del fabbricato creando nuovi spazi sociali e ricreativi».

Particolarmente entusiasta il sindaco Simone Costanzo che ha affermato: «Un grande lavoro di squadra tra amministratori e uffici per non perdere le occasioni di finanziamento che vengono pubblicate. Continuiamo a investire sul futuro perché crediamo molto nelle opportunità del piano nazionale e del nostro territorio, per accrescere e valorizzare le nostre comunità. Parliamo di progetti ambiziosi, di grande valore che, in caso di finanziamento, renderanno più accogliente e competitivo il nostro paese, in linea con le nostre idee e le nostre progettualità, in un quadro di crescita complessiva».