Ha colpito i suoi due figli e la moglie nel sonno e poi ha tentato di darsi fuoco. E' quanto accaduto questa mattina in via Torino a Samarate, in provincia di Varese, dove un uomo di 57 anni ha impugnato un martello e ha colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie, sessantenne, e la figlia minore di 16 anni per poi scagliarsi contro il figlio maggiore, 23 anni, che si trova in gravissime condizioni.

Ha quindi tentato di darsi fuoco. Soccorso dopo la telefonata al 112 da parte dei vicini che hanno udito le urla, l'uomo è stato portato in ospedale a Busto Arsizio (Varese). Si occupano delle indagini i carabinieri.