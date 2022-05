Lite per un parcheggio degenera in pochi minuti, un giovane tira fuori un cric e ferisce un trentenne di Cassino e fugge. Ora i carabinieri di Formia, coordinati dal maggiore Pascale, stanno visionando le telecamere della zona, dopo aver ascoltato i presenti. E stanno mettendo insieme tutti i pezzi raccolti per risalire all'identità dell'autore dell'aggressione.

La violenza è stata registrata nella zona della movida.

Davvero notevole il numero di visitatori che sin dal mattino hanno popolato i siti di maggior attrattiva della città per un primo maggio tranquillo. In serata, però, l'inatteso episodio di violenza. Erano le 22 circa quando sul lungomare Caboto improvvisamente c'è stata l'aggressione per questioni di parcheggio. Il trentenne di Cassino è stato soccorso e trasferito al Dono Svizzero, l'aggressore è fuggito facendo perdere le proprie tracce.