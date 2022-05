Ieri mattina i lavori per il rifacimento di piazza Diamare sono stati interrotti momentaneamente a seguito del rinvenimento, durante le operazioni di scavo, di un ordigno di mortaio. L'area è stata subito messa in sicurezza. Sono poi giunti sul posto gli artificieri che hanno provveduto in breve tempo a disinnescarlo.

Così subito dopo i lavori sono ripresi.

Non un caso isolato, alcune settimane fa sempre in un cantiere in piazza Diamare, in quel caso erano al lavoro gli operai del gestore del servizio idrico, avevano rinvenuto un altro ordigno bellico. Si trattava sempre di un colpo di mortaio per il quale si era reso necessario l'intervento degli artificieri.

La piazza e parte della strada ,in quella occasione erano state chiuse al traffico. In città non è difficile trovare resti della guerra, Cassino, come ben noto, fu teatro di una delle pagine più buie del conflitto bellico.