In occasione della "Festa dell'Europa" che cade solitamente il 9 maggio di ogni anno, data simbolo che coincide con la storica dichiarazione di Robert Schuman che segnò l'inizio del processo di integrazione europeo con l'obiettivo di una futura unione federale, e che corrisponde de facto anche con la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'IIS "Medaglia d'oro - Città di Cassino" si è fatto promotore di un'iniziativa sul territorio diretta a stimolare la riflessione sull'attualità dei principi cardine dell'Europa unita.

Il progetto, giunto alla terza edizione, ha come momento centrale, e altamente simbolico, la realizzazione di una Marcia celebrativa Ventotene - Cassino - Montecassino che porterà la "Fiaccola Europea", che sarà accesa il 6 maggio nell'isola in cui è nata la moderna idea di Europa, fino alla millenaria abbazia fondata da San Benedetto, che dell'Europa è il Patrono primario, ripercorrendo i luoghi dei combattimenti avvenuti sulla Linea Gustav che hanno visto protagonisti gli eserciti di molte delle nazioni coinvolte nel secondo conflitto mondiale.

La manifestazione principale, che si concluderà lunedì 9 maggio, sarà preceduta da un'intera settimana dedicata all'approfondimento sulle idee ispiratrici dell'Unione e sulle funzioni delle Istituzioni che la governano. Ieri nell'istituto si è tenuta una conferenza "Storia, presente e prospettive dell'Unione Europea", sul ruolo delle istituzioni europee con focus sulle funzioni del Parlamento. Nell'occasione è stato anche ricordato il presidente David Sassoli, un momento curato dagli studenti appartenenti alle classi ambasciatrici Ue nel programma Epas.

Oggi un nuovo appuntamento su "I venti anni dell'euro" in cui Vincenzo Formisano, docente Unicas e presidente della Banca Popolare del Cassinate e Mauro Cernesi, docente di Diritto ed Economia Politica, approfondiranno il ruolo della Banca Centrale Europea e gli anni della governance del presidente Mario Draghi. La conferenza di domani è in vece dedicata ai programmi di studio e di lavoro promossi dall'Unione Europea.

Venerdì inizierà la marcia dall'isola di Ventotene dove la delegazione di studenti e docenti del Medaglia d'Oro, guidata dal sindaco Salera, alla presenza degli amministratori dell'isola, accenderà in piazza Castello la Fiaccola benedettina. Seguirà la visita dei luoghi del confino e l'omaggio alla tomba di Altiero Spinelli. Lunedì, dopo la cerimonia in piazza De Gasperi, dove alla presenza delle autorità cittadine sarà acceso il tripode del monumento ai caduti, la fiaccola sarà portata in corteo fino a Montecassino, dove sarà accolta dall'abate Ogliari.

Ad arricchire ulteriormente la settimana di celebrazioni, il concerto del coro dell'Associazione Docenti Europei, che si terrà sabato alle 18 all'aula Pacis. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione e dalla Provincia è supportata anche grazie al sostegno e al contributo di diversi soggetti attivi nel territorio sotto il profilo culturale, sociale, civile, economico e sportivo tra i quali l'Unicas, la BpC, l'Associazione Parco di Montecassino e Linea Gustav, l'Associazione Cassino M.i.A, la Fondazione Exodus, il Cus Cassino, il Cds, l'associazione Cassino Città per la Pace, il Club Alpino Italiano, l'80° Rav e l'Associazione docenti europei.

La scelta di una marcia, intesa come emblema di pace e dialogo,"Ventotene-Cassino-Montecassino", nasce in considerazione degli orrori della guerra, in particolare dei combattimenti avvenuti sulla Linea Gustav che hanno visto protagonisti gli eserciti di tutte le nazioni coinvolte. L'arrivo a Montecassino,da sempre faro culturale, vuole sottolineare la continuità tra la realtà attuale e il messaggio, nonché l'eredità spirituale di San Benedetto.

Ventotene, attraverso il famosissimo Manifesto sottoscritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, rappresenta quell'idea di Europa fondata sul bisogno di costruire una prospettiva futura di pace e collaborazione tra i popoli, di condivisione, tolleranza e accoglienza, senza barriere e senza pregiudizi, in un mondo dove non c'è posto per i particolarismi, ma che diventa sempre più dinamico e poliedrico. Valori che vanno custoditi e tramandati alle nuove generazioni e proprio per questo gli studenti sono i portatori e i primi destinatari del messaggio dell'intera manifestazione.