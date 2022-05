Rissa in piazza Labriola. Urla e trambusto in un locale che si trova lungo il corso della Repubblica tra alcuni ragazzi di origini straniere. I giovani si sarebbero poi spostati in un locale di piazza Labriola dove il litigio sarebbe andato avanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Cassino e due ambulanze del 118. Un uomo è stato trasportato al Pronto soccorso mentre una ragazza è stata medicata e poi portata in ospedale. Spetterà ai militari ricostruire quanto accaduto. Sconcerto in pieno centro per l'accaduto.